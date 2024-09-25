«Локомотив» — «Авангард»: букмекеры назвали фаворита матча

25 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» будет принимать «Авангард» на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало встречи – в 19:30 мск.

Омский «Авангард» идёт на серии из пяти поражений в регулярном чемпионате КХЛ.

Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.90. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1900 рублей.

Шансы омичей оценили в 3.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.60, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.77. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.98.