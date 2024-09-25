«Локомотив» — «Авангард»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: «Локомотив» победит за 1.90.

Ярославский клуб одержал шесть побед в восьми матчах. В том числе над «Металлургом» (3:2) и СКА (2:0), а в последней встрече выиграл у «Северстали» — 4:1. Имеющиеся два поражения в этом сезоне не были болезненными. «Локомотив» уступил «Нефтехимику» (0:1) в очень близкой игре, а также проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), упустив победу в последнем периоде.

Даже Александр Радулов смог уверенно вписаться в команду Игоря Никитина. Он стал спокойнее и расчётливее. На счету нападающего три заброшенные шайбы и столько же результативных передач. Также подметим великолепную игру голкипера железнодорожников Даниила Исаева. В том числе благодаря его стараниям ярославцы в этом сезоне не пропускали более двух шайб в основное время ни от одной из команд.

«Авангард» можно назвать антиподом «Локомотива». Омичи показывают ужасные результаты, проиграв пять последних матчей кряду. И толком непонятно, что с ними происходит. Сезон «ястребы» начали резво, одержали три победы подряд, а затем пошли на спад. Конечно, можно было списать это на отсутствие лидеров Буше и Ткачёва.

Но «Авангард» не единственная команда, которая потеряла важных хоккеистов. Нужно искать замены. Тем более состав у омичей вполне хороший. Линден Вей и Дамир Шарипзянов набрали по шесть очков по системе «гол+пас». Однако их стараний часто оказывается недостаточно.

В этой серии поражений «ястребы» уступили «Амуру» (2:3 Б), «Сибири» (1:4), «Салавату Юлаеву» (2:4), «Автомобилисту» (0:3) и СКА (1:4). После поражения от петербуржцев Сергей Звягин назвал основной причиной неудачи то, что его подопечные отступили от игрового задания. Основная же причина – это плохая реализация. Последние четыре встречи омичи забрасывали шайбы только в большинстве.

Вернулся в матче со СКА в состав Рид Буше, но даже это не спасло от поражения. «Локомотив» — организованная команда, которая не даёт лишних шансов соперникам забивать в большинстве. Что же тогда будет делать «Авангард», если его оставят без такого козыря? Ничего. Омичам нужны глобальные перемены. А пока их серия поражений продлится. Наша ставка будет на победу «Локо» за 1.90.