«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: эксперты оценили шансы команд

25 сентября в матче третьего раунда Кубка лиги Англии «Ливерпуль» будет играть с «Вест Хэмом» на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи – в 22:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами «красных» и предлагают поставить на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.35. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1350 рублей.

Шансы «молотобойцев» оценили в 9.00. Вероятность ничьей по итогам основного времени идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.65. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.80.

Итоговый успех «Ливерпуля» идёт за 1.25. Если дальше пройдёт «Вест Хэм», сыграет коэффициент 4.30.