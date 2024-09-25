«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Вест Хэм».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Ливерпуль» быстро адаптировался к жизни без Юргена Клоппа и приспособился к наставничеству Арне Слота. Пока из плохого можно выделить только поражение «Ноттингем Форест» (0:1), которое стало полной неожиданностью. Однако мерсисайдцы на него здорово отреагировали, победив «Милан» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 3:1.

Подопечные Арне Слота ввязались в борьбу за первое место в АПЛ, которое занимает «Манчестер Сити». Конечно, нас ожидают изменения на кубковый матч, но они не должны быть глобальными. Вратарь Алисон Бекер пропустил минувшую встречу из-за травмы, поэтому на его месте вновь будет играть Кивин Келлехер. Тренер может дать Салаху заслуженный отдых, а на его место выпустить Кьезу.

Но в любом случае у «Ливерпуля» неплохая глубина состава. Болельщикам «Вест Хэма» остаётся только надеяться на хороший результат. Журналист и инсайдер Николо Скира на днях сообщил, что в скором времени Хулен Лопетеги может быть уволен с поста главного тренера «молотобойцев».

Могло усилить это желание у руководства разгромное поражение от «Челси» (0:3). «Синим» хватило 18 минут, чтобы установить счёт 2:0. Всё, что пытается привнести и внедрить Лопетеги, пока не работает и не приносит толком никакого результата. Да, были победы над «Кристал Пэлас» (2:0) и «Борнмутом» (1:0), но это слишком мелко для клуба, который должен вести борьбу в верхней части таблицы.

Для достижения нужного результата летом «Вест Хэм» даже подписал контракт с Фюллькругом, но он получил небольшое повреждение и две последние встречи пропустил. Предстоящий матч важен для Лопетеги. Если слухи о возможном увольнении близки к истине, то ему нужно показывать результат даже в Кубке лиги. Тем более победа над таким соперником, как «Ливерпуль», будет оценена высоко.

Если рассуждать в таком ключе, что «красные» наверняка внесут значительные изменения в линию защиты, а «Вест Хэм» не станет рисковать и проводить ротацию среди игроков атаки, то нас ожидает обмен голами. В 8 из 10 последних очных встреч эта ставка сыграла. Сейчас на неё дают коэффициент 1.80. Воспользуемся!