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Букмекеры оценили шансы «МЮ» выиграть первый матч Лиги Европы

Букмекеры оценили шансы «МЮ» выиграть первый матч Лиги Европы
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25 сентября пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги Европы. В одной из игр встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Твенте», игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало – в 22:00 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами «красных дьяволов» и предлагают поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.30. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1300 рублей.

Шансы «Твенте» оценили в 9.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 6.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.50.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.95. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.60.

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