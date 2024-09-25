«Манчестер Юнайтед» — «Твенте»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Твенте».

Ставка: «Твенте» забьёт за 1.83.

Стабилизироваться «красным дьяволам» мешают травмы. Особенно жаль, что Лени Йоро не успел проявить себя в официальных матчах за «МЮ», получив повреждение. Многих смутило отсутствие Маркуса Рашфорда в основном составе в минувшей встрече с «Кристал Пэлас». Даже пошли слухи о конфликте нападающего с главным тренером. Но Эрик тен Хаг их опроверг. Возможно, он берёг форварда на игру в Лиге Европы. А ещё вернулся Расмус Хойлунд.

«Твенте» уверенно провёл прошлый сезон Эредивизии и старается поддерживать форму в текущем. С момента старта нового сезона «тюккерс» берут разгон. Последние два матча они выиграли убедительно и всухую – у «Херенвена» (2:0) и «Алмере Сити» (5:0). 22-летний полузащитник Сем Стейн – этот тот игрок, который должен стать главным раздражителем обороны «красных дьяволов».

В этом сезоне Стейн забил шесть голов в чемпионате Нидерландов. Чтобы вы лучше понимали, всего на счету «Твенте» их 12. То есть молодой игрок сделал добрую половину работы. «Тюккерс» могли бы выступать в Лиге чемпионов, но в квалификации не смогли пройти «Зальцбург», хотя были очень близки. Первую встречу с «красными быками» они проиграли – 1:2, а вторую завершили вничью – 3:3.

Показатель ли сухие победы «МЮ» над «Барнсли» и «Саутгемптоном» — нет. С этими командами результат и должен был быть примерно таковым. А нулевая ничья с «орлами» — это скорее промах. Реализация подвела команду тен Хага. «Твенте» — симпатичен. Особенно молодой Стейн, за которым скоро может выстроиться очередь.

И опыт подсказывает, что «Манчестер Юнайтед» плохо настроится на «тюккерс». Всё-таки, по меркам клуба АПЛ, нидерландская команда на бумаге не должна доставить проблем. Но мы уверены, что он сможет хотя бы забить один гол. А коэффициент на это дают вполне приличный – 1.83. Пусть вас не смущают последние результаты «красных дьяволов».