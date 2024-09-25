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«Галатасарай» — ПАОК: букмекеры назвали фаворита матча

«Галатасарай» — ПАОК: букмекеры назвали фаворита матча
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В среду, 25 сентября, откроется программа 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Среди прочих выделяется матч «Галатасарай» — ПАОК, который пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение турецкому клубу. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 63% вероятности.

Победа ПАОКа доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.00 (16%), а ничейный исход — с коэффициентом 4.70 (21%).

Вместе с тем аналитики считают, что еврокубковая встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается в 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — в 2.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

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