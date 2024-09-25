«Галатасарай» — ПАОК: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Галатасарай» — ПАОК.

Ставка: победа «Галатасарая» + тотал больше 2.5 гола за 2.24.

У Фёдора Чалова и его новой команды будут проблемы. После вылета из квалификации Лиги чемпионов в конце августа «Галатасарай» хорош. «Галатасарай» агрессивен. Причём как на футбольном поле, так и в медиа. Например, после недавней победы над «Фенербахче» (3:1) турецкий клуб позволил себе резкое высказывание в адрес Жозе Моуринью в одной из социальных сетей.

Про объективность содержания этого высказывания можно поспорить. Но, как видно, «Галатасарай» себе такое позволяет. Просто потому что результаты хорошие. После поражения в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» стамбульцы провели четыре встречи в чемпионате Турции и добыли четыре результативные победы.

Кроме победы над принципиальным соперником с тремя забитыми мячами, у подопечных Окана Бурука, который дважды привёл «Галатасарай» к чемпионству за два года работы, по пять голов в ворота «Адана Демирспор» (5:1) и «Ризеспора» (5:0), а также три гола в ворота «Газиантепа» (3:1). Ход команда набрала солидный и, судя по всему, не собирается останавливаться перед Лигой Европы.

Чем может покрыть ПАОК? Пожалуй, козырей нет. После пяти туров в чемпионате Греции клуб лидирует с 13 очками из 15 возможных в активе. Однако многие победы были одержаны над скромными оппонентами, а с имеющим еврокубковую практику «Панатинаикосом» даже на своём поле фессалоникийцы остались без голов и сыграли вничью.

В руководстве надеются, что Фёдор Чалов станет основным бомбардиром греческой команды. Недавно экс-нападающий ЦСКА отметился дебютным голом, помог разгромить «Волос». И всё же в целом не показывает того, чего от него ждут.

Кроме того, стереотип о непростых выездах в Турцию для любой команды появился неспроста. Во-первых, это зачастую сумасшедшая поддержка болельщиков домашнего коллектива и серьёзное давление на гостей. Во-вторых, тот же «Галатасарай» в двух последних сезонах был лучшим среди представителей турецкой Суперлиги по игре на своём стадионе.

Скорее всего, стамбульцы одержат победу и теперь. Причём голов будет достаточно. ПАОК имеет достаточную силу, чтобы огрызнуться и забить. Но «Галатасарай» на ходу, играет дома и очень хорошо реализует свои моменты. Ярко проявляет себя Дрис Мертенс, почти освоился Виктор Осимхен. Короче говоря, проблем греческому клубу явно не избежать.