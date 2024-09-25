«Будё-Глимт» — «Порту»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Порту».

Ставка: «Порту» победит за 1.88.

Подопечные Хьетиля Кнутсена едва не квалифицировались в Лигу чемпионов. Они выбили РФШ (4:0 и 3:1) и «Ягеллонию» (1:0 и 4:1), но не смогли обыграть крепкую «Црвену Звезду». Дома норвежский клуб одержал победу 2:1, а на выезде уступил – 0:2. А ведь было очень близко к исполнению мечты.

В чемпионате Норвегии «Будё-Глимт» лидирует, опережая ближайшего преследователя на семь очков. Единственная проблема – слабая глубина состава.

«Порту» попались тоже не слабые соперники в Лиге Европы, но сразу выделяется несколько команд, с которыми обязательно нужно набирать по три очка. В их числе «Будё-Глимт», «Маккаби» и «Мидтьюлланн». Остальные соперники – «МЮ», «Лацио», «Олимпиакос», «Хоффенхайм» и «Андерлехт» — вряд ли будут лёгкой прогулкой.

В новый сезон «драконы» вошли уже без Сержиу Консейсау. Команду повёл Витор Бруну, и пока единственное поражение его подопечные потерпели от «Спортинга» (0:2). Все остальные матчи завершились победами. Более того, «Порту» выиграл Суперкубок Португалии.

Последние две встречи сине-белые выиграли — у «Фаренсе» (2:1) и «Витории Гимарайнш» (3:0). Конечно, глубина состава у «драконов» на порядок лучше.

Команду пополнил талантливый Самуэль Омородион. 22-летний испанец с места начал рвать. Начал с гола в ворота «Фаренсе», а затем оформил дубль в минувшей встрече с «Виторией Гимарайнш». Вероятнее всего, главный тренер отведёт ему игровое время. С таким рвением и способностями ему может быть достаточно и 20 минут на поле, чтобы перевернуть ход матча.

Никиту Хайкина ожидает много работы. После разгромного поражения в матче первенства у него либо будет больше мотивации, либо же вратарь сыграет в плохом настроении. Но при любом раскладе у «Порту» гораздо выше шансы одержать победу. Разница между командами видна. Поставить на победу «драконов» можно за 1.88.