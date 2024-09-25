«Ницца» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч Лиги Европы «Ницца» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ничья за 3.05.

«Ницца» выглядит даже как-то увереннее «Реала Сосьедад», который испытывает массу проблем на старте нового сезона. Единственную победу подопечные Иманола Альгуасиля одержали над «Эспаньолом» — 1:0. С того момента они не могут выиграть пять встреч подряд. За это время бело-голубые уступили «Алавесу» (1:2), «Реалу» (0:2) и «Мальорке» (0:1), а вничью сыграли с «Хетафе» (0:0) и «Вальядолидом» (0:0).

Главная причина неудач команды Альгуасиля заключается в плохой реализации моментов. Всего три гола в семи матчах чемпионата Испании. Все они пришлись на первые три тура, а последние четыре встречи бело-голубые забить не могут. Возможно, наличие Арсена Захаряна в составе могло помочь немного исправить эту проблему. Но россиянин продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Поэтому предстоящая игра вполне может завершиться вничью с коэффициентом 3.05. «Ницца», конечно же, находится в более выгодном положении. Она сыграет на домашнем стадионе и крупно победила в последней встрече «Сент-Этьен». Но эти восемь безответных мячей могут стать причиной просадки в результативности.

Часто происходит так, что после крайне ярких и голевых матчей команды не могут забить в следующем даже гола. «Реал Сосьедад» будет рассчитывать на ничью. Это гостевая игра для бело-голубых, они испытывают большие трудности с забитыми мячами и вообще подходят к матчу в плохом настроении.