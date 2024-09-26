«Локомотив» — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита матча

«Локомотив» и «Спартак» сыграют 28 сентября в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16:30 мск.

По итогам девяти туров «Локомотив» с 21 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает пятую строчку, имея в активе 16 баллов.

Букмекеры оценивают шансы «Локомотива» чуть выше, принимая ставки на победу подопечных Михаила Галактионова с коэффициентом 2.55.

На победу «Спартака» дают 2.82, вероятность ничьей выражена коэффициентом 3.70.

Ставки на тотал больше 2.5 гола принимаются за 1.72, тотал меньше 2.5 гола идёт за 2.25. Заключить пари на «обе команды забьют» предлагается за 1.60.

Победа «Локомотива» всухую оценена в 5.40, победа «Спартака» всухую — в 5.90.