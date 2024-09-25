«Металлург» Магнитогорск — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Спартак».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.70.

«В понедельник обе команды проводили свои очередные матчи. «Металлург» постепенно обретает самого себя. Подопечные Андрея Разина обыграли у себя на льду уфимский «Салават Юлаев» — 5:3. Александр Петунин и Егор Коробкин взвалили на себя лидерское бремя и сделали по дублю. А в списке травмированных у «Магнитки» сейчас находится один Минулин.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» на выезде играл с «Трактором». И команда Алексея Жамнова превзошла хозяев в серии буллитов — 3:2. При этом красно-белые вели почти весь матч после точных бросков Адама Ружички и Михаила Мальцева, пропустили две шайбы в концовке, но не раскисли.

Исторически красно-белые очень неудачно играют в Магнитогорске, да и прошлогодний плей-офф ещё никто не забыл. В регулярке «металлурги» победили на своём льду – 2:1 (ОТ), а в Кубке Гагарина – 1:0, 4:0 и 5:3.

Сейчас «Металлург» вновь окажется сильнее и выиграет», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».