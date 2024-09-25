«Металлург» — «Спартак»: прогноз Виталия Славина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Спартак».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 3.15.

Команды начали чемпионат принципиально по-разному.

«Действующий чемпион разочаровал своих поклонников, опустившись на последнее место во всей таблице КХЛ. Конечно, есть тому объяснение – много потерь ведущих игроков, но, с другой стороны, нельзя же так валиться, что опускаться на последнее место. Понятно, что рано или поздно команда должна встрепенуться и как минимум начать набирать очки. И в игре со «Спартаком» самое время это сделать.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» великолепно выглядит на старте чемпионата, в межсезонье команда укрепилась. Хотя уехал Цыплаков, но пришёл Миронов, защитник из «Динамо», и словацкий нападающий Ружичка, все бывшие лидеры остались. Но есть большой нюанс – за всю историю «Спартак» в Магнитогорске выиграл только один матч в 2021 году. То есть для красно-белых «Магнитка» — так ещё и в гостях сверхнеудобный соперник. Поэтому не думаю, что что-то изменится в этот раз.

Я бы поставил на «Магнитогорск», и учитывая, что обе команды любят атаковать, будет тотал высокий. Поэтому победа «Металлурга» и тотал более 4.5 шайбы», — приводит слова Славина «РБ Спорт».