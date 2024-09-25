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«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.85.

«Свои предыдущие матчи команды провели по-разному. «Локомотив», у которого по-прежнему травмированы Алексеев и Симашев, переиграл дома «Северсталь» — 4:1. Георгий Иванов и Даниил Тесанов набрали по 1+1. А вот «Авангард» с таким же счётом уступил в Санкт-Петербурге СКА. Всё-таки травмы Бердина и Ткачёва не могут не сказываться на результатах омской команды. А Буше пока сыграл свою первую встречу после возвращения в строй, и ему необходимо время, чтобы выйти на свой уровень.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлогоднем полуфинале Кубка Гагарина команды изрядно потрепали нервы себе и своим болельщикам. В Ярославле омичи выиграли 2:1 (ОТ) и 3:2, а «Локо» в той серии дома победил всего в одном матче – 3:1. Впрочем, в плей-офф совсем другие расклады. А в регулярке железнодорожники были сильнее – 4:1.

В предстоящей встрече «Локомотив» вновь одержит победу. Ярославцы сейчас не только стабильнее, но и просто готовы лучше», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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