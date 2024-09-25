«Манчестер Юнайтед» — «Твенте»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Твенте».

Ставка: обе забьют — нет за 1.88.

«Это будет важная игра для «Юнайтед» перед встречей с «Тоттенхэмом», потому что безголевая ничья с «Кристал Пэлас» очень ударила по самолюбию тен Хага. Тем более что в первом тайме команда насоздавала моментов и вообще является одним из лидеров английского чемпионата по созданным шансам. Но есть и другая сторона: нереализованных моментов просто тьма.

Эта проблема продолжается еще с прошлого сезона, когда игрокам не хватало завершения. Вот и в игре с «Кристал Пэлас» таких моментов было достаточно, но ни Зиркзее, ни Гарначо, ни Бруну не смогли забить. Я думаю, что как раз для восстановления психологической уверенности матч против «Твенте» будет важнейшим. Кроме того, это будет особенная встреча для тен Хага, потому что он был капитаном «Твенте» и говорит, что до сих пор болеет за них в голландском чемпионате.

«Твенте» исторически плохо играет с англичанами, хотя в последний раз клуб одержал победу – это было в 2011 году в матче с «Фулхэмом». Что примечательно, «Манчестер Юнайтед» и «Твенте» никогда не играли. Но, разумеется, тен Хаг и другие голландцы в составе «Юнайтед» прекрасно знают, что это за коллектив.

У «Твенте» был хороший старт сезона. Команда сейчас имеет отрезок из трех матчей без поражений, причем играет всухую. Вот и для «красных дьяволов» победить и сыграть на ноль очень важно. Если «Юнайтед» внимательно сыграет в обороне, то это будет важным достижением для команды. К тому же в Лиге Европы на своем стадионе клуб проиграл лишь раз за 24 игры. Поэтому думаю, что в этом матче будет сухая игра для «Манчестера», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».