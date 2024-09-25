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«МЮ» — «Твенте»: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги Европы

«МЮ» — «Твенте»: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Твенте».

Ставка: ТБ 3 за 1.85.

«МЮ» чудом попал в Лигу Европы, обыграв в финале Кубка Англии «Манчестер Сити».

После ухода Алекса Фергюсона в команде полный бардак: постоянные смены тренеров, а в турнирную таблицу лучше не заглядывать. Однако команда начала играть результативно, проснулся Рашфорд.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Твенте» в прошлом сезоне занял третье место, но квалификацию Лиги чемпионов не прошёл. Сейчас находится на третьем месте, но, как и «МЮ», играет нестабильно.

В целом команды сбалансированные и есть кому забивать, поэтому стоит ждать интересный футбол. Хочется поставить на «МЮ», но в победу хозяев верится с трудом. Берём ТБ 3», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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