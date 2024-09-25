«Манчестер Юнайтед» — «Твенте»: прогноз Семёна Зигаева на матч 1-го тура Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Твенте».

Ставка: ТБ 3 за 1.76.

«Манчестер Юнайтед» не слишком удачно начал новый сезон в АПЛ, в пяти матчах у него всего лишь две победы, одна ничья и два поражения. В 1-м туре команда Эрика тен Хага обыграла «Фулхэм» 1:0, дальше последовали два поражения — 1:2 от «Брайтона» и 0:3 от «Ливерпуля», немного реабилитироваться получилось в игре с «Саутгемптоном». Маттейс Де Лигт открыл счёт на 35-й минуте, ещё до конца первого тайма удалось забить и второй, Маркус Рэшфорд отличился. До конца игры счёт стал разгромным, Алехандро Гарначо сделал это в добавленное к игре время. Игра с «Кристал Пэлэс» вновь показа недостатки игры «Манчестера», команда паковала чуть больше, но так и не смогла превратить моменты в голы, как итог — нулевая ничья.

«Твенте», равно как и их соперники, в своем чемпионате далеки от лидера. В шести матчах они трижды победили, два раза сыграли в ничью и один раз проиграли, совсем неудачным вышел старт турнира. Поражение от «Утрехта» и две ничьи со «Спартой» и «Фортуной» откинули команду Йозефа Остина глубоко в середину турнирной таблицы. Чуть улучшить ситуацию в лиге удалось после двух победных матчей. «Херенвен» обыграли 2:0, с «Альмере Сити» проблем было еще меньше — уверенные 5:0. После шести туров «Твенте» располагается на четвёртом месте в таблице.

«Манчестер Юнайтед» испытывает проблемы в обороне, защита «Твенте» так же не выглядит неприступной стеной. В этом матче вполне может быть много забитых мячей. Ставка: тотал больше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».