«Манчестер Юнайтед» — «Твенте»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы в Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Твенте».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.74.

«Манчестер Юнайтед» и «Твенте» сыграют друг с другом в 1-м туре Лиги Европы. Само собой, «красные дьяволы» тут являются фаворитами. Пусть их выступления в этом сезоне уже вызывают некоторые вопросы.

«Ман Юнайтед» всё никак не может выйти на серию побед. До сих пор нестабильно выступает команда, видна несыгранность. Впрочем, это и неудивительно, с учётом того, что состав пополнился летом рядом новых игроков, особенно в обороне. Уже успел пару раз проиграть «Юнайтед» — 1:2 от «Брайтона», 0:3 от «Ливерпуля».

Если же рассматривать последние матчи «красных дьяволов», то выступали они не так плохо. С крупными сухими счетами разобрались с «Саутгемптоном» (3:0) и с «Барнсли» в Кубке лиги (7:0). На выходных команда тен Хага также была очень близка к победе над «Кристал Пэлас», но там забить ей так и не удалось. Онана же пару раз спас свой коллектив. Итог — нулевая ничья.

А вот «Твенте» успешно провёл последние встречи. Обыграл в чемпионате Нидерландов «Херенвен» (2:0) и «Алмере Сити» (5:0). Однако до этого клуб шёл на серии без побед, причём терпел неудачи не от самых сильных соперников — 1:2 с «Утрехтом», 1:1 – со «Зволле». Помимо этого, «тюккерс» принимали участие в отборе в Лигу чемпионов, где уступили «Зальцбургу», после чего и вылетели в Лигу Европы — 1:2 и 3:3.

В целом «МЮ» тут, конечно, является фаворитом. Ещё и играет дома. Но прямо лёгкой победы команды я бы не ждал. Собственно, ждать-то от неё можно всего, чего угодно. Нынешние «красные дьяволы» могут и доминировать, а могут выступить и беззубо в атаке, а также слабо – в обороне.

«Твенте» вроде как особого страха «Юнайтед» внушать не должен. В новом сезоне подопечные Остинга тоже выступают не лучшим образом, терпят много неудач. В прошлом сезоне в Лиге чемпионов «МЮ» выступил ужасно и вылетел ещё в групповом этапе. Сейчас в ЛЕ, я думаю, команда постарается начать с уверенной победы. Всё у неё для этого есть.

Моя ставка тут — победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) мяча с котировкой 1.74», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».