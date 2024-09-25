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«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка лиги

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка лиги
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Вест Хэм».

Ставка: «Ливерпуль» забьёт в обоих таймах за 1.92.

«Вроде кажется, что здесь всё просто, встречаются две команды с противоположным началом сезона. У «Ливерпуля» в целом всё хорошо, пять побед в шести матчах, девять забитых мячей в трёх последних победных играх и всего один пропущенный мяч в АПЛ.

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А «Вест Хэм» всё никак своей игры под руководством Лопетеги не найдёт. Проблемы во всех линиях, и позитивных моментов, пожалуй, не найти в новом сезоне у «молотобойцев». Непривычно много позволяет эта команда соперникам и непривычно много пропускает. Больше них пропустили только замыкающие турнирную таблицу «Эвертон» и «Вулверхэмптон» — девять мячей в пяти турах «Вест Хэм» пропустил, не побеждает в трёх последних матчах.

«Ливерпуль» в этом матче не должен больших проблем испытывать. Так как коэффициент на победу мерсисайдцев крайне мал, предлагаю вариант, в котором присутствует валуй – «Ливерпуль» забьёт в обоих таймах за коэффициент 1.92», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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