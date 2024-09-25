«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Лиги 25 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.84.

«Ливерпуль» и «Вест Хэм» сойдутся в 1/16 финала Кубка английской лиги. Не думаю, что гостям тут удастся побороться за победу, особенно если учитывать их нынешнюю форму. «Красные» сейчас намного сильнее.

«Ливерпуль» в последних матчах доказал, что поражение от «Ноттингем Форест» было единичным случаем. Да, тогда «лесники» переиграли мерсисайдцев, лишили их пространства, грамотно прессинговали. У команды Слота не было плана «Б», и они проиграли 0:1, не сумев перестроиться.

Но после этого две уверенные победы добыл коллектив, показав свой уровень. Сперва он не оставил шансов «Милану» в Лиге чемпионов — трижды забил, несмотря на быстрый пропущенный гол. А на выходных «Ливерпуль» снова забил три, но на этот раз и не пропустил — 3:0 с «Борнмутом». Всё ещё подавляющее количество побед в активе у команды Слота в новом сезоне.

«Вест Хэм» же пока особыми успехами похвастаться не может. У него всего две победы в новом сезоне, одна из которых была в предыдущем раунде Кубка лиги — 1:0 с «Борнмутом». До этого в АПЛ подопечные Лопетеги также сумели обыграть «Кристал Пэлас» (2:0). Но вот во всех остальных противостояниях «молотобойцы» терпели сплошные неудачи.

Причём не всегда топовые соперники были у «Вест Хэма». Но и их клуб не мог обыграть — 1:2 с «Астон Виллой», 1:1 – с «Фулхэмом». Ну а 1:3 от «Ман Сити» и 0:3 от «Челси» уже были закономерными результатами.

Интересно, что в последних матчах «Ливерпуль» забивал по три мяча, а «Вест Хэм» столько пропускал. Думаю, это тоже о чём-то да говорит. Конечно, шансов у гостей тут мало. Это ранний этап Кубка, и вылетать сейчас мерсисайдцы точно не собираются. Да и «молотки» тут не готовы оказать равное сопротивление противнику.

Моя ставка — фора (-1.5) мяча на «Ливерпуль». Она получила котировку 1.84», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».