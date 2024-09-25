«Ницца» — «Реал Сосьедад»: прогноз Семёна Зигаева на встречу 1-го тура Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Ницца» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Ниццы» с форой (0) за 1.74.

«Ницца» уже не так хороша, как в прошлом сезоне, 1-й тур — и сразу поражение от «Осера» — 1:2, ничья с «Тулузой» также не могла рассматриваться как положительный результат. Матч с «Анже» получился вполне удачным, по итогам первого тайма команда вела 2:0, и даже удаление Бомбито на 65-й минуте не смогло перевернуть ход игры. Дубль Гессана принёс команде итоговую победу 4:1 и первые в сезоне три очка. Игра с «Марселем» вновь пошла не по плану, поражение 0:2, зато последний тур стал настоящей отдушиной для болельщиков. «Сент-Этьен» не смог оказать никакого сопротивления, итог — разгромная победа «Ниццы» — 8:0. Любопытно, что в этой игре не случилось ни одного хет-трика, да и дубль был только один, у Юссуфа Мукоко.

«Реал Сосьедад» также лишь тень себя прошлого, лишь одна победа — над «Эспаньолом» во 2-м туре, две ничьих и четыре поражения. Явно не тот результат, на который рассчитывали болельщики команды, совсем недавно выступавшей в Лиги чемпионов. Неприятным моментом является количество забитых мячей в этом сезоне. Пока на счету команды из Сан-Себастьяна их всего три, а в четырёх последних матчах «Сосьедад» и вовсе не смог отличиться хотя бы однажды. Промежуточный итог — катастрофическое 16-е место.

Две команды, провалившие старт сезона, встретятся в 1-м туре Лиги Европы. Дела у «Ниццы» идут чуть лучше, чем у их соперников. Испанцы за семь туров забили лишь три мяча, французы, наоборот, имеют 14 голов в пяти матчах, но еврокубковый опыт у нынешнего «Реала Сосьедад» повыше, поэтому подстрахуемся. «Ницца» с форой 0», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».