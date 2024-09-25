«Ницца» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы во Франции

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Ницца» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Ниццы» 2:1 за 9.20.

«Начинается Лига Европы, тоже в новом формате, как и Лига чемпионов. Только тут соперники, конечно, уже не такого высокого уровня. Прямо сильных команд в турнире не так много. Сейчас же встретятся «Ницца» и «Реал Сосьедад». Противники по-разному начали этот сезон.

«Ницца» показывала на старте сезона нестабильные выступления. В прошлом розыгрыше Лиги 1 клуб многих удивил, особенно в его первой части. Но сейчас уже, конечно, ни о какой борьбе за верхушку таблицы у «орлят» не идёт и речи. Пару раз команда Франка Эза успела потерять очки, причём в играх не с такими уж сложными соперниками — 1:2 от «Осера», 1:1 с «Тулузой» и уже более ожидаемые 0:2 от «Марселя». Но также и двух побед добилась «Ницца», причём с разгромными счетами — 4:1 с «Анже» и даже 8:0 с новичком этого сезона, «Сент-Этьеном».

Да, разные матчи успел провести представитель Франции. Но на фоне него у «Реала Сосьедад» дела идут намного хуже. Всего лишь один раз со старта сезона умудрился выиграть коллектив — 1:0 с «Эспаньолом». В других встречах бело-голубые неприятно удивили, чередовали поражения и ничьи. В том числе не справлялись подопечные Альгуасиля с равными или даже более слабыми соперниками — 1:2 от «Райо Вальекано», 1:2 от «Алавеса», 0:1 от «Мальорки». Также пара необязательных ничьих была у команды, которая теперь идёт низко в таблице Ла Лиги.

В общем, тут для меня исход очевиден. «Ницца» находится в намного лучшей форме, если сравнивать с «Реалом Сосьедад». Бело-голубые и в чемпионате проблемы испытывают — им сейчас совсем не до Лиги Европы.

Моя ставка — победа «Ниццы» со счётом 2:1 с котировкой 9.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».