«Барселона» — «Хетафе»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Хетафе».

Ставка: победа «Барселоны» 3:1 за 10.00.

«В 7-м туре Ла Лиги в середине недели встретятся «Барселона» и «Хетафе». Думаю, тут интриги не будет. Гости слишком слабо выступают, даже на ничью им тут нет смысла рассчитывать.

В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» развеяла любые сомнения по поводу своей формы. Да, неделю назад далеко не лучший старт вышел у клуба в Лиге чемпионов — проигрыш «Монако». Там было раннее удаление у каталонцев. Впрочем, и без того огромное количество ошибок совершала команда Флика, в нападении была неэффективна.

Но на выходных коллективу из Барселоны выпало играть против непростого соперника — «Вильярреала». И снова команда доказала, что находится в прекрасной форме — выиграла с разгромным счётом 5:1. В Примере у сине-гранатовых даже идёт серия из крупных побед — до этого ещё были 4:1 с «Жироной» и 7:0 с «Вальядолидом». Заслуженно подопечные Флика сейчас лидируют в турнире.

У «Хетафе» противоположная ситуация. Клуб за все шесть туров не добыл ни одной победы — четыре ничьих и два поражения. Само собой, несколько раз подопечные Хосе Бордаласа явно могли бы и выиграть, соперник позволял. Но всё равно терял очки коллектив — 1:1 с «Леганесом», 0:0 с «Райо Вальекано». В таблице закономерно «Хетафе» идёт низко — на 18-й строчке в зоне вылета.

Я тут уверен в успехе «Барселоны». Хотя разгрома, возможно, и не будет. Всё-таки Флик, учитывая график, а также уровень соперника, явно решит поберечь игроков основы. Тем более что на выходных у команды ещё и очень обидно вылетел тер Штеген до конца сезона, ранее Ольмо получил травму.

Так что «Барселона» победит, но, скорее всего, не так уж крупно. Моя ставка — точный счёт 3:1. Коэффициент на это — 10.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».