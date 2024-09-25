«Барселона» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе».

Ставка: победа «Хетафе» с форой (+2) за 1.64.

«В прошлом туре для «Барселоны» случилось худшее, что только может быть. К чёрту эту победу над «Вильярреалом» 5:1, её стоимость довольно низка по сравнению с тем, что произошло – травма капитана. Тер Штеген выбыл из строя до конца сезона со страшной травмой колена, и эта потеря абсолютно невосполнима. Дело не только в том, что это топ-вратарь, с которым не сравнится по уровню мастерства его сменщик Иньяки Пенья, но вдобавок тер Штеген ещё и капитан команды, он моральный авторитет, он связующее звено между немецким тренером и футболистами. Кроме того, ещё и в организации атаки тер Штеген играет огромную роль, выполняя функцию защитника при начальных стадиях атаки. И когда в прошлый раз Пенья играл вместо тер Штегена, то это сразу же обернулось для «Барселоны» огромнейшим ростом количества пропущенных мячей.

«Хетафе» – это мастера оборонительного, занудного, скучного футбола, транжирования игрового времени, затягивания игры. Не зря три из последних пяти очных матчей между этими командами заканчивались со счётом 0:0. Особенно вспоминается игра прошлого сезона в 1-м туре, где «Хетафе» показал образец отвратительного футбола, убивающего игру. В одном из этих пяти матчей была победа «Барсы» со счётом 1:0, и только в одном случае «Барселона» выиграла с большим счётом — 4:0. С другой стороны, «Хетафе» играет три матча в течение восьми дней, и это для «Хетафе» с её маленькой глубиной состава — сложное испытание, поэтому не исключено, что они махнут рукой на эту игру, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу, в котором у них куда больше шансов набрать очки.

В общем, я склоняюсь к тому, чтобы поставить на «Хетафе» с форой (+2)», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».