«Жирона» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Жирона» — «Райо Вальекано».

Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет за 2.10.

Лишившись в межсезонье нескольких ключевых футболистов, «Жирона» уже понимает, что не сможет повторить результат прошлого розыгрыша Примеры. В чемпионате Испании наступает только 7-й тур, а показатели бело-красных находятся в плохом состоянии. Последние два матча первенства были проиграны – «Барселоне» (1:4) и «Валенсии» (0:2). Плюс было поражение в Лиге чемпионов от «ПСЖ» (0:1).

«Райо Вальекано» будет в более лучшем настроении. Всё-таки «пчёлы» в последних двух встречах победили «Осасуну» (3:1) и сыграли вничью с «Атлетико» (1:1). «Великаны» тоже успели проиграть в этом сезоне «Барселоне», но не так болезненно – 1:2.

Будем откровенны, «Жирону» обыграла «Валенсия», которая начала этот сезон хуже «Райо Вальекано». Поэтому разумно предложить ставку на то, что «пчёлы» не проиграют, за 2.10. Как минимум на ничью с разобранными бело-красными они могут рассчитывать.