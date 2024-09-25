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«Арсенал» — «Болтон»: прогноз «Чемпионата»

«Арсенал» — «Болтон»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка лиги «Арсенал» — «Болтон».

Ставка: «Арсенал» победит и не пропустит за 1.65.

Подопечные Микеля Артеты продолжают демонстрировать футбол высокого качества. В последней встрече они сыграли вничью с «Манчестер Сити» — своим главным конкурентом. Причём у «Арсенала» были все шансы одержать победу. Он вёл 2:1, но пропустил гол на 90+8-й минуте. Недотерпели совсем немножко. В остальном всё хорошо, ведь «канониры» ещё не знали поражений в этом сезоне.

«Болтон» выступает в Первой лиге. Этот сезон начался для клуба неудачно. Он располагается в нижней части турнирной таблицы. «Рысаков» знатно лихорадит. После трёх поражений всухую подряд в первенстве они смогли порадовать болельщиков, обыграв в последней встрече «Рединг» (5:2).

Вывод напрашивается сам. Если «Болтон» проиграл трижды без забитых мячей соперникам из Первой лиги, то поразить ворота «Арсенала» у него просто не будет шансов. Но и много голов от «канониров» ожидать не стоит. Если Артета проведёт ротацию, то создаст более компактную оборону. В качестве ставки выберем сухую победу «Арсенала» за 1.65.

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