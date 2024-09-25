«Мидтьюлланн» — «Хоффенхайм»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Мидтьюлланн» — «Хоффенхайм».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.75.

У «Мидтьюлланна» был шанс поиграть в Лиге чемпионов, но команда не прошла квалификацию. Она уступила «Словану» по сумме двух матчей – 3:4. Поэтому «волки» стартуют в общем этапе Лиги Европы. Этот сезон в чемпионате Дании клуб проводит вполне удачно – без поражений – и находится на первом месте в таблице.

А вот у «Хоффенхайма» дела идут неважно. Сине-белые выиграли матч 1-го тура Бундеслиги, а затем потерпели три поражения кряду – от «Айнтрахта» (1:3), «Байера» (1:4) и «Униона» (1:2). Подопечные Пеллегрино Матараццо достаточно много и часто пропускают, но и сами не уходят с поля без забитых мячей.

Скорее всего, нас ожидает результативная встреча. В качестве ставки предлагаем взять «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75. Игра «волков» тоже не про оборону. Ставка «обе забьют» играла в девяти последних матчах «Мидтьюлланна» во всех турнирах.