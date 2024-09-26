«Адмирал» — «Торпедо»: букмекеры назвали фаворита матча

26 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» будет принимать «Торпедо» на «Фетисов-Арене» во Владивостоке. Начало встречи – в 12:30 мск.

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение «морякам». Поставить на победу клуба из Владивостока в основное время можно с коэффициентом 1.95. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1950 рублей.

Шансы нижегородцев оценили в 3.60. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.55.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.42.

Итоговый успех «Адмирала» идёт за 1.55, итоговый успех «Торпедо» — за 2.65.