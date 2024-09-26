«Адмирал» — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Торпедо».

Ставка: «Адмирал» не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.20.

На своей арене «Адмирал» выиграл все четыре матча. Он поочерёдно победил «Куньлунь» (7:1), московское «Динамо» (4:1), ЦСКА (3:2 ОТ) и «Витязь» (6:3). Подопечные Леонида Тамбиева стали отталкиваться от атакующей модели. Их хоккей стал более смелым, и это приносит хорошие результаты.

Состав у Леонида Тамбиева молодой, скоростной и непредсказуемый. 23-летний Даниил Гутик набрал 11 очков по системе «гол+пас» и располагается в тройке лучших бомбардиров КХЛ. Также стоит отметить отличную игру в атаке Павла Шэна и Степана Старкова. Не отстаёт от них и 30-летний Либор Шулак. На счету чеха четыре заброшенные шайбы.

Отдельного внимания заслуживает игра вратаря «моряков» Василия Демченко. Кажется, «Авангард» потерял крутого голкипера. Его признали лучшим вратарём прошлой недели. Он одержал три победы в трёх матчах. Сделал 95,1% сейвов при коэффициенте надёжности 1,31. С такой великолепной игрой его могут признать сильнейшим и в следующий раз.

Если «Адмирал» напрашивается на лестные отзывы, то «Торпедо», наоборот, не дотягивает до ожиданий болельщиков. Нижегородцы плохо начали регулярный чемпионат. Четырёхматчевая серия поражений завершилась только в прошлой встрече.

Напомним, к игре с «Куньлунем» автозаводцы подходили после матчей, проигранных «Спартаку» (2:4), «Сочи» (3:5), «Северстали» (4:5) и СКА (3:4). Но подопечные Игоря Ларионова правильно настроились, забросили шайбу уже на первой минуте, а затем развили преимущество. После первого периода они комфортно вели 3:0.

«Адмирал» дома – просто машина. Нет поводов считать, что «моряки» резко начнут сбавлять обороты. Скорее всего, спад случится уже на выезде. К игре «Торпедо» есть претензии. Победили «Куньлунь», который далеко не эталон надёжной обороны. Этого мало. Мы предлагаем ставку на то, что команда Тамбиева не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.20.