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Букмекеры оценили шансы Моуринью привести «Фенербахче» к победе на старте Лиги Европы

Букмекеры оценили шансы Моуринью привести «Фенербахче» к победе на старте Лиги Европы
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26 сентября нас ждёт продолжение 1-го тура общего этапа Лиги Европы. В одном из матчей турецкий «Фенербахче» будет играть с бельгийским «Юнионом» на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало встречи – в 19:45 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами «жёлтых канареек» и предлагают поставить на победу «Фенербахче» с коэффициентом 1.65, это примерно 60% вероятности. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1650 рублей.

Шансы брюссельцев оценили в 5.60 (17%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15 (23%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.00. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.82.

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