«Фенербахче» — «Юнион»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Юнион».

Ставка: «Фенербахче» победит с форой (-1.5) за 2.70.

В целом чемпионат Турции подопечные Жозе Моуринью начали с хорошим темпом. Пятиматчевая беспроигрышная серия прервалась только в минувшем матче. «Фенербахче» уступил «Галатасараю» — 1:3. Автором единственного мяча стал Джеко, с пенальти. Кстати, Эдин в свои 38 лет возглавляет гонку бомбардиров первенства с пятью голами.

«Юнион» в этом сезоне не выглядит реальным конкурентом для сильных клубов. Со стороны кажется, что встреча с «Фенербахче» вызовет у него массу проблем. Судите сами, брюссельцы тоже проходили квалификацию в Лигу чемпионов, но их растерзала пражская «Славия» с общим счётом 4:1.

Подопечные Себастьена Поконьоли и в чемпионате Бельгии выдают плохие результаты. Безвыигрышная серия длится уже четыре матча. Трижды за этот отрезок «Юнион» сыграл 0:0, а одну встречу проиграл – 0:2. Да уж, не такого старта ожидали болельщики от вице-чемпиона минувшего сезона.

Под руководством Жозе Моуринью находится сильный состав. Особенно по меркам Лиги Европы. Ворота держит под замком вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович, а Фред, Сент-Максимен, Тадич, Джеко разгоняют атаку. «Юниону» в этом матче, да ещё и на выезде, просто нечего ловить.

Рекомендуем ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5) за 2.70. Не исключаем, что «жёлтые канарейки» не пропустят, учитывая, что брюссельцы провели последние четыре матча без голов. Встреча вполне может завершиться со счётом 2:0 или 3:0.