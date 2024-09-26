«Аякс» — «Бешикташ»: эксперты назвали фаворита

26 сентября нас ждёт продолжение игр 1-го тура общего этапа Лиги Европы. В одном из матчей голландский «Аякс» будет принимать турецкий «Бешикташ» на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Начало встречи – в 22:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами амстердамцев и предлагают поставить на победу «Аякса» с коэффициентом 1.88. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 1880 рублей.

Шансы «чёрных орлов» оценили в 4.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.15.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.70, гол в каждом тайме идёт за 1.73.