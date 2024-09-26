«Аякс» — «Бешикташ»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Аякс» — «Бешикташ».

Ставка: «Бешикташ» не проиграет за 1.95.

Пока подопечные Фариоли не дают того результата, которого от них ожидали перед началом сезона. Команда из Амстердама победила «Херенвен» (1:0) и «Фортуну» (5:0), сыграла вничью с «Гоу Эхед Иглс» (1:1) и уступила «НАК Бреде» (1:2).

«Аяксу» не хватает вариантов для укрепления защиты, но с атакующим потенциалом должно быть всё в порядке. Ваут Вегорст может преодолеть свою полосу неудач. От него явно ожидают большего, чем он может дать на данный момент. Хотелось бы видеть перспективную молодёжь. Раньше в амстердамском клубе было больше талантов, чем сейчас.

«Бешикташ» не видится аутсайдером предстоящей встречи. Летом команду возглавил опытный Джованни ван Бронкхорст. Для его целей руководство «чёрных орлов» подписало несколько классных футболистов. Работа нидерландского специалиста начала сразу же давать плоды.

Чёрно-белые взяли Суперкубок Турции и занимают третье место в турнирной таблице первенства. В этом сезоне «Бешикташ» ещё не проигрывал. Быстро стал лидером атак команды ван Бронкхорста легендарный Чиро Иммобиле.

В чемпионате Турции он забил четыре гола, а также оформил дубль в ответном матче квалификации в Лигу Европы с «Лугано» (5:1). Также нападающий стал причиной успеха во встрече Суперкубка — забил дважды. Поэтому ожидаем, что именно Чиро станет причиной удачных выступлений «чёрных орлов». Также следует отметить классную игру 31-летнего Рафы Силвы. В паре с Иммобиле они являются ключевыми футболистами «Бешикташа».

В общем, для «Аякса» это будет очень сложное испытание. Много фактов говорят в пользу «чёрных орлов». Они действительно хороши. Букмекеры дают отличный коэффициент на то, что «Бешикташ» не проиграет — 1.95. Воспользуемся этим предложением.