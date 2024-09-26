Эксперты оценили шансы «Карабаха» в матче с «Тоттенхэмом»

В четверг, 26 сентября, пройдут встречи 1-го тура общего этапа соревнования. Среди прочих выделяется матч «Тоттенхэм» — «Карабах», который пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало запланировано на 22:00 мск.

«Тоттенхэм» считается явным фаворитом, букмекеры оценивают его победу коэффициентом 1.16, что составляет около 84% вероятности.

Победа «Карабаха», для сравнения, представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 18.0 (5%), а ничейный исход — с коэффициентом 8.40 (11%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.20. В голе гостей сомневаются и дают всего 52% вероятности.

Зато победа хозяев минимум в два мяча оценивается коэффициентом 1.47 — почти 70% вероятности.