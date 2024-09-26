«Тоттенхэм» — «Карабах»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с разницей в 2-3 мяча за 2.37.

После домашнего поражения в дерби с «Арсеналом» «шпоры» провели два успешных матча — с «Ковентри Сити» (2:1) в Кубке английской лиги и с «Брентфордом» (3:1) в АПЛ. Состав у Ангелоса Постекоглу, сохранившего свой пост, не самый звёздный, но крепкий. Для эффективной борьбы с середняками и аутсайдерами хватает.

«Карабах» в прошлом сезоне громко заявил о себе, добравшись до 1/8 финала Лиги Европы. Более того, он мог даже оставить позади леверкузенский «Байер». Тогда, правда, немцы выдали сумасшедший камбэк и вырвали победу уже в добавленное время. И всё же азербайджанский клуб показывал очень достойный уровень сопротивления.

В этом сезоне состав почти не претерпел изменений. Однако уход голкипера Андрея Лунёва можно назвать потерей. Уровень россиянина действительно был внушительный. В чемпионате Азербайджана команда продолжает доминировать, находится среди лидеров. А вот в еврокубках подвиги несколько сократились.

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов «Карабах» прошёл спокойно — 2:0 и 5:0 с гибралтарским «Линкольном». Затем было удивительное спасение с болгарским «Лудогорцем» (0:2 и 7:2 д. в.), за что можно похвалить. Только вот в раунде плей-офф команда без шансов уступила загребскому «Динамо» (0:3 и 0:2). Тому самому, которое получило 2:9 от «Баварии».

«Тоттенхэм» более скромен, чем та же «Бавария», но на своём поле должен выигрывать у «Карабаха». Азербайджанцы прыгнули высоко, и теперь к ним все будут относиться по-взрослому. Лондонский клуб не самый стабильный, конечно, но выиграть в два-три мяча вполне может. Тем более что наблюдается победная динамика в последних матчах.