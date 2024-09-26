«Рома» — «Атлетик»: букмекеры оценили шансы команд

В четверг, 26 сентября, пройдут встречи 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Среди прочих выделяется матч «Рома» — «Атлетик» Бильбао, который пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало запланировано на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа «Атлетика» из Бильбао доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10 (24%), а ничейный исход — с коэффициентом 3.35 (29%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Лиге Европы не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.16, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94 (чуть больше 50% вероятности).