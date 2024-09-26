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«Лион» — «Олимпиакос»: прогноз «Чемпионата»

«Лион» — «Олимпиакос»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч Лиги Европы «Лион» — «Олимпиакос».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.83.

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Пьер Саж прекрасно понимает, что находится под давлением из-за плохих результатов «Лиона». Не задалось у команды начало сезона. Была добыта всего одна победа в пяти матчах, да и та с трудом над «Страсбургом» (4:3). «Львам» пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи.

Греческий клуб считается очень крепким и неуступчивым соперником. В минувшем сезоне «легенда» выиграла Лигу конференций, в финале победив «Фиорентину» — 0:0, 1:0 д. вр. По пути красно-белые выбили даже «Астон Виллу» (4:2 и 2:0). Поэтому никакой недооценки в адрес «Олимпиакоса» быть не должно.

В чемпионате Греции подопечные Хосе Луиса Мендилибара стартовали вполне удачно. Они одержали три победы в пяти встречах, а также сыграли вничью. Единственное поражение «легенда» потерпела как раз в последнем матче – от «Ариса» (1:2). Главное, чтобы эта неудача никак не повлияла на психологический настрой футболистов.

«Олимпиакос» привык принимать любой вызов. Если его соперник аккуратен в обороне и сконцентрирован, то подопечные Хосе Луиса Мендилибара примут правила игры. Если пойдёт результативный футбол – значит, греческий клуб сыграет агрессивнее.

В данном случае «легенда» встретится с «Лионом», главной проблемой которого являются пропущенные голы. Поэтому мы не будем выбирать победителя, а сделаем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

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