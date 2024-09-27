Букмекеры предсказали счёт матча «Оренбург» — «Пари НН»

«Оренбург» и «Пари Нижний Новгород» встретятся 27 сентября в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик», стартовый свисток намечен на 16:30 мск.

После девяти туров РПЛ «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. «Пари НН» располагается на 12-й строчке с семью баллами.

Явным фаворитом считается «Оренбург»: ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.68. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1680 рублей.

Вероятность победы «Пари НН» оценена коэффициентом 5.30, ничья идёт за 4.20.

Самый вероятный результат — победа «Оренбурга» 1:0 (7.00). Ничья 1:1 оценена в 7.40, а победа хозяев со счётом 2:0 доступна за 7.50.