«Факел» — «Рубин»: эксперты назвали фаворита

«Факел» и «Рубин» встретятся 27 сентября в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится в Воронеже на стадионе «Факел», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

После девяти туров РПЛ «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. «Факел» располагается на 16-й строчке с пятью очками.

Шансы казанского «Рубина» оценены выше: ставки на подопечных Рашида Рахимова принимаются с коэффициентом 2.45. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2450 рублей.

Вероятность победы «Факела» оценена коэффициентом 3.10, ничья идёт за 3.45.

На тотал больше 2.5 гола дают 2.45, на тотал меньше 2.5 гола — 1.60. Если обе команды сумеют отличиться, сыграет коэффициент 2.10.