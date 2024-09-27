Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Факел» — «Рубин»: эксперты назвали фаворита

«Факел» — «Рубин»: эксперты назвали фаворита
Комментарии

«Факел» и «Рубин» встретятся 27 сентября в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится в Воронеже на стадионе «Факел», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Материалы по теме
«Факел» — «Рубин». Мирлинд Даку оставит воронежцев на дне таблицы
«Факел» — «Рубин». Мирлинд Даку оставит воронежцев на дне таблицы

После девяти туров РПЛ «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. «Факел» располагается на 16-й строчке с пятью очками.

Шансы казанского «Рубина» оценены выше: ставки на подопечных Рашида Рахимова принимаются с коэффициентом 2.45. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2450 рублей.

Вероятность победы «Факела» оценена коэффициентом 3.10, ничья идёт за 3.45.

На тотал больше 2.5 гола дают 2.45, на тотал меньше 2.5 гола — 1.60. Если обе команды сумеют отличиться, сыграет коэффициент 2.10.

Материалы по теме
«Спартак» — чемпион? В первые 60 минут матчей с «Локомотивом» — да!
«Спартак» — чемпион? В первые 60 минут матчей с «Локомотивом» — да!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android