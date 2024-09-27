Букмекеры спрогнозировали авторов голов в матче «Локомотив» — «Спартак»

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«Локомотив» и «Спартак» сыграют 28 сентября в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16:30 мск.

По итогам девяти туров «Локомотив» с 21 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает пятую строчку, имея в активе 16 очков.

Букмекеры оценивают шансы «Локомотива» чуть выше, принимая ставки на победу подопечных Михаила Галактионова с коэффициентом 2.55.

На победу «Спартака» дают 2.82, вероятность ничьей выражена коэффициентом 3.70.

Ставки на тотал больше 2.5 гола принимаются за 1.72, тотал меньше 2.5 гола идёт за 2.25. Заключить пари на «обе команды забьют» предлагается за 1.60.

Самый вероятный автор гола — Манфред Угальде (2.40). Чуть ниже оценены шансы отличиться Эсекьеля Барко (2.50) и Алексея Батракова (2.55).

Следом идут Дмитрий Воробьёв (2.85), а также Хесус Медина и Тео Бонгонда (по 4.00).