«Айнтрахт» — «Виктория Пльзень»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Виктория Пльзень».

Ставка: «Айнтрахт» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.80.

Франкфуртцы начали сезон с поражения от дортмундской «Боруссии» (0:2), но оно стало для них отправной точкой для трёхматчевой серии побед. Обыграл «Айнтрахт» поочерёдно «Хоффенхайм», «Вольфсбург» и мёнхенгладбахскую «Боруссию». Каждому из этих соперников «орлы» забивали не меньше двух мячей.

«Виктория Пльзень» в последней встрече чемпионата Чехии прервала свою 11-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Команда уступила пражской «Славии» (0:3). Между прочим, тоже участнику Лиги Европы. Красно-синим остаётся надеяться, что это поражение никак не скажется на настрое игроков.

«Айнтрахт» выступит на домашнем стадионе, футболисты выйдут на поле в отличном настроении, после серии побед, а «Виктория Пльзень» провалилась в последней встрече. Но красно-синие всегда выкладываются на максимум, несмотря на ограниченные ресурсы. Наилучшим вариантом для ставки будет победа «орлов» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.