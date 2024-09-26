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«Сельта» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч

«Сельта» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.65.

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Между домашними и гостевыми играми «кельтов» огромный контраст. В шести матчах «Сельта» трижды проиграла на выезде и столько же одержала побед на своём поле. При домашних трибунах «небесные» обыграли «Алавес» (2:1), «Валенсию» (3:1) и «Вальядолид» (3:1). Борха Иглесиас и Яго Аспас забили по три мяча в этом сезоне Примеры. От них будет исходить основная угроза.

«Атлетико» начал чемпионат Испании очень бодро. Его беспроигрышная серия в Примере насчитывает шесть матчей. Плюс в Лиге чемпионов «матрасники» победили «Лейпциг» (2:1). Немного расстраивают ничьи, которых было три в этом розыгрыше Примеры, но ведь главное, что нет поражений.

«Матрасники» обыгрывали «кельтов» в шести последних очных встречах. В этот раз преимущество вновь должно быть на их стороне. Но нельзя игнорировать классную игру «Сельты» на домашнем стадионе. Она выложится на максимум. Поэтому наилучшей ставкой будет «обе забьют» за 1.65.

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