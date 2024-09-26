«Наполи» — «Палермо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка Италии «Наполи» — «Палермо».

Ставка: «Наполи» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.82.

Неаполитанцы под руководством Антонио Конте смотрятся симпатично. Они не проигрывают четыре последние встречи, в трёх одержав победы. Обыграли «Болонью» (3:0), «Парму» (2:1) и «Кальяри» (4:0). Минувший матч с «Ювентусом» завершился для «партенопейцев» вничью — 0:0.

Без бывшей звезды Виктора Осимхена атака «Наполи» не стала хуже, ведь на его место был приглашён Ромелу Лукаку. Вместе с Хвичей Кварацхелией они являются главной атакующей мощью команды.

«Палермо» выступает в Серии В и находится в середине турнирной таблицы. Розово-чёрные играют под руководством бывшего наставника «Сассуоло» — Алессио Дионизи. Пока результаты неутешительные, но кое-какие сдвиги есть. Например, последние четыре встречи «орлы» не проигрывают.

Этого, конечно, мало для победы над крепким «Наполи», который набрал хороший ход. Скорее всего, Антонио Конте сделает немало изменений в составе, выделит игровое время молодым футболистам. Даже это не спасёт «Палермо» от поражения. Поставим на победу «партенопейцев» и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.