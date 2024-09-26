Гаэль Монфис — Даниил Медведев: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Гаэль Монфис – Даниил Медведев на турнире в Пекине.

Ставка: Медведев победит + тотал меньше 22.5 гейма за 1.80.

Медведев в прошлом сезоне дошёл до финала на турнире в Пекине, проиграв Яннику Синнеру. Теперь он попытается завоевать победу. У российского теннисиста потрясающая статистика побед в этом году, но почему-то нет ни одного трофея. Хотя много раз Даниил был близок к триумфу.

Монфис – возрастной теннисист. Ему уже 38 лет, поэтому французу не хватает скорости и выносливости, чтобы тягаться с более молодыми и талантливыми спортсменами. А на харде важно быть быстрым. Например на US Open Гаэль выбыл после поражения от Каспера Рууда во втором круге.

У Медведева будет огромное желание завоевать титул в Пекине. Незаметно сезон закончится, и Даниил рискует вовсе остаться без наград. Последнее время Даниил хорошо выступает на харде, но ещё есть над чем поработать. У Монфиса отсутствует стабильность, а также сказывается возраст. Он не в силах конкурировать с такими теннисистами.

Предлагаем ставку на победу Медведева и тотал меньше 22.5 гейма за 1.80.