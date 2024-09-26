Андрей Рублёв — Пабло Карреньо-Буста: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Андрей Рублёв — Пабло Карреньо-Буста на турнире в Пекине.

Ставка: Рублёв победит в двух сетах за 1.80.

Андрей в этом сезоне выиграл два турнира — в Мадриде и в Гонконге. Это, конечно, хорошо, но на ТБШ Рублёв выступил как-то неуверенно. Можно даже сказать, что плохо. Россиянин часто испытывает проблемы со стабильностью. У него есть возможности и хватает способностей, чтобы побеждать лучших, но в решающих моментах Андрей очень часто даёт сбой.

У Пабло был длительный перерыв. Он пытается вернуться в прежнюю форму, но ничего толком не выходит. Минувший US Open и «Ролан Гаррос» стали катастрофой для 33-летнего испанца. Он выбыл в первых кругах. Заметны лишь небольшие улучшения в подаче и игре на задней линии корта. Чаще стало получаться у Карреньо-Бусты играть у сетки.

Но все эти моменты находятся лишь на пути развития и улучшения. Пабло предстоит проделать ещё много работы на пути к восстановлению. А Рублёв и так в отличной форме и готов к новым свершениям. Он должен уверенно обыгрывать испанца, подтверждая свой класс. На победу Андрея со счётом 2:0 можно поставить за 1.80.