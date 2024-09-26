Софья Кенин — Диана Шнайдер: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Софья Кенин — Диана Шнайдер на турнире в Пекине.

Ставка: Шнайдер победит + тотал больше 19.5 гейма за 2.20.

Пару лет назад Софья считалась уникальной теннисисткой и подавала большие надежды. Она даже выигрывала Открытый чемпионат Австралии, но после этого с каждым годом её игра становилась хуже, а конкуренты прогрессировали. Лучшим результатом в ТБШ этого сезона для Кенин стал третий раунд. В матче первого круга WTA 1000 американка обыграла Ану Богдан — 7:5, 6:2.

20-летняя российская теннисистка — одна из самых талантливых среди молодого поколения. Её быстрый рост и прогресс стали удивителеными. Диана уже поднялась на 16-ю строчку мирового рейтинга WTA. Этот сезон складывается для неё удачно. Шнайдер выиграла три турнира — в Будапеште, Бад-Хомбурге и Хуахине.

Выступления на ТБШ пока даются Диане с трудом, но это скорее вопрос времени. Наберётся опыта и не раз удивит болельщиков. На US Open ей удалось добраться до четвёртого круга. В этом году 20-летняя россиянка даже обыгрывала таких соперниц, как Людмила Самсонова, Эмма Наварро, Донна Векич и Кори Гауфф.

Верим в победу Шнайдер, но матч обещает получиться напряжённым. Возможно, потребуется три сета для достижения результата. Поэтому поставим на победу Дианы и тотал больше 19.5 гейма за 2.20.