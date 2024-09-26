«Рома» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Рома» — «Атлетик».

Ставка: ничья 1:1 за 5.40.

«В рамках 1-го тура Лиги Европы встретятся «Рома» и «Атлетик». Римляне, конечно, разочаровали на старте этого сезона. Но в этом домашнем матче, я думаю, они соберутся и как минимум не проиграют.

«Роме» не удалось продолжить те успехи, которые были во второй половине прошлого сезона. Тогда Моуринью сменил де Росси, команда начала часто выигрывать и даже вот в еврокубки попала. Однако старт нового розыгрыша Серии А так сложился у команды, что Де Росси лично не застал старт Лиги Европы, был уволен. Ну и это было не так уж удивительно, ведь коллектив в Серии А не мог всё выиграть.

Стартовал в чемпионате коллектив ужасно – три ничьих и одно поражение. Причём за этот период римляне играли с «Ювентусом», которому ещё смогли не проиграть (0:0), но вот с «Эмполи» у них возникло больше проблем – 1:2. Под руководством нового тренера, Ивана Юрича, «Рома» таки добыла первую победу, причём обыграла довольно сильный «Удинезе», который на тот момент лидировал в турнире. Сами же римляне теперь идут на 10-й строчке.

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У «Атлетика» результаты на старте сезона, конечно, тоже не были безупречными. С другой стороны, побед у басков было намного больше, чем у «Ромы», — пять в семи играх. Ещё дважды подопечные Эрнесто Вальверде проиграли и один раз сыграли вничью. Неудачи были ожидаемыми – 1:2 от «Барселоны» и 0:1 от «Атлетико», хотя с «Хетафе» команда явно не рассчитывала на ничью – 1:1.

В других играх «Атлетик» побеждал, пусть и сильных соперников у него там не было – 1:0 с «Валенсией», 3:2 с «Лас-Пальмасом», 3:1 с «Сельтой». В таблице Примеры команда, несмотря на три потери очков, идет довольно высоко – на третьем месте. Такова нынешняя ситуация в Ла Лиге.

Да, если смотреть на количество побед, то тут «Атлетик» — очевидный фаворит. Но я всё же рискну и поверю в то, что «Рома» не уступит тут. Но и победу римлян с их результатами, конечно, тяжело предсказывать.

Так что выберу вариант, который, я думаю, на старте этой Лиги Европы устроит оба коллектива – ничья со счётом 1:1. Такой вариант оценивается в 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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