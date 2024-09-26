«Рома» — «Атлетик»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.88.

«Рома» продолжает искать себя и пока прийти к одному знаменателю никак не может. Перед сезоном руководство сделало ставку на Даниэле Де Росси, продлив с ним контракт до 2027 года, а уже через два с небольшим месяца объявило о его увольнении. Команда действительно провалила старт турнира: три ничьих, одно поражение и ни одной победы в первых четырёх турах чемпионата. На смену Де Росси пришёл Иван Юрич, с ним команда уже успела одержать свою первую победу. Дома был разгромлен «Удинезе». В первом тайме свой гол забил Артём Довбик, Пауло Дибала в начале второго тайма увеличил преимущество с пенальти, а Томмазо Бальданци довёл счёт до крупного. Пока «Рома» идёт лишь на девятом месте, но победа в последнем туре позволила команде хотя бы отдалиться от зоны вылета.

«Атлетик» вполне уверенно начал этот сезон. Да, были обидные поражения от заведомых фаворитов — «Барселоны» (1:2) и «Атлетико» (0:1), но в остальном команда выступает неплохо. Вничью сыграли с «Хетафе» — 1:1, обошли «Валенсию», «Лас-Пальмас», «Леганес» и «Сельту». Да, кто-то может сказать, что соперники не самые сильные, но именно в таких играх и формируется очковый запас, необходимый для попадания в еврокубки.

Любопытно, что, по мнению Opta, «Атлетик» находится на втором месте в списке фаворитов Лиги Европы. Однако «Рома» после смены главного тренера явно получила прилив сил, поэтому вполне может составить конкуренцию команде из Бильбао. Да и оборона басков не так идеальна. Обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».