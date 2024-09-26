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«Рома» — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги Европы в Риме

«Рома» — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги Европы в Риме
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги Европы «Рома» — «Атлетик».

Ставка: ничья за 3.40.

«В Лиге Европы в рамках общего этапа в Риме состоится матч между итальянской «Ромой» и испанским «Атлетиком» из Бильбао.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Римляне в воскресенье в Серии А дома уверенно переиграли крепкий «Удинезе» — 3:0. Стефан Эль-Шаарави, Артём Довбик, Пауло Дибала, Томмазо Бальданци, Ману Коне — с такими игроками «Рома» может пройти далеко во втором по значимости европейском клубном турнире.

Баски в чемпионате Испании одержали в воскресенье третью победу подряд. На этот раз от команды Эрнесто Вальверде досталось «Сельте» — 3:1. Горка Гурусета, Альваро Джало, Иньяки Уильямс и компания сейчас находятся в хорошей форме.

Списки травмированных обеих команд пусты, между собой они ранее не встречались. И игра обещает стать очень интересной и непредсказуемой. Хозяева при поддержке своих трибун способны на многое, но «Атлетик» точно не робкого десятка, да и в гостях баски играть умеют.

В этом матче коса найдёт на камень, и наиболее вероятный исход встречи — результативная ничья», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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