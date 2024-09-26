«Адмирал» — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Торпедо».

Ставка: победа «Адмирала» и ТБ 4.5 за 2.35.

«Мои человеческие симпатии в этом матче на стороне нижегородцев, но если обращаться к логике и к тому, что я видел на старте этого чемпионата, то фаворит для меня в этой игре, конечно, «Адмирал». Команда Леонида Тамбиева просто разрывает лигу. «Адмирал» — самая забивная команда во всей Восточной конференции и перед матчем с «Торпедо» имеет в своём активе четыре победы подряд. Победили «Куньлунь» (7;1), «Динамо» (4:1), ЦСКА (3:2 ОТ), «Витязь» (6:3). Этой игрой приморцы заканчивают домашнюю серию и заканчивают первый месяц осени.

У «Торпедо» всё наоборот. Да, команда победила «Куньлунь» (4:2), но до этого уступила в основное время в четырёх матчах подряд: «Спартаку» (2:4), «Сочи» (3:5), «Северстали» (4:5) и СКА (3:4). Качество игры оставляет желать лучшего: если в атаке ещё получается забивать, то игра в обороне и в численном большинстве пока явно находится не на том уровне, на котором хотелось бы нижегородским болельщикам. К тому же добавляет грусти и расставание с форвардом Денисом Яном, который в рамках обмена уехал в Уфу. Ещё и тот самый пресловутый полёт во Владивосток, команда Игоря Ларионова улетела рано утром в среду и после прилёта, скорее всего, сразу отправится отдыхать, а начнёт игру сразу утром по московскому времени. Короче, как будто всё говорит о том, что «Адмирал» фаворит.

Любопытно. что за два сезона Игоря Ларионова нижегородцы оба раза победили «Адмирал» на выезде, так что в целом приморцы могут рассчитывать на реванш. Обе команды показывают и декларируют быстрый хоккей, а значит, нам стоит ждать обилия заброшенных шайб. Мой прогноз — победа «Адмирала» и общий тотал голов больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».